Tbs’er Tony gaat terug naar de gevangenis na gewelddadige ontsnapping die eindigde met schietpartij in Ochten

UPDATE Taxichauf­feur die ontsnapte tbs’ers naar Ochten reed is vrijgela­ten

2 maart OCHTEN / ROTTERDAM - De taxichauffeur, die zondagavond het busje reed waarin twee ontsnapte tbs’ers Rotterdam ontvluchtten, is vrijgelaten. De chauffeur werd samen met één van de vluchters gearresteerd, een 37-jarige tbs’er werd doodgeschoten in een vuurgevecht. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam. De chauffeur is geen verdachte meer, bevestigt het OM.