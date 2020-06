Tbs’ers richtten pistool op hoofd van gegijzelde taxichauffeur: ‘Bang dat ze me zouden doodschieten’

Herberg de Engel blij met terrashuis­jes, veel interesse van grote bedrijven

5 juni DODEWAARD/ TIEL - Bij Herberg de Engel in Dodewaard staan de eerste proefmodellen van de portamangers, oftewel terrashuisjes, op het terras. ,,En de eerste boekingen stromen meteen binnen‘’, zegt eigenaar en chef-kok Inno Venhorst. Directeur Gert-Jan van Ingen van mede-producent Van Warmerdam in Tiel is opgetogen: ,,Er zijn al grote partijen die interesse hebben in onze portamangers.’’