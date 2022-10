Thuisbezoeken met tochtstrips helpen tegen energiekosten

De gemeente is bezig om vooral bewoners van oudere huur- en koopwoningen aan te schrijven met de vraag of ze zo’n bezoek op prijs stellen.

Wethouder Stefan van Someren: ,,Daar wordt goed gebruik van gemaakt, we hebben een respons van 30 tot 40 procent op die brieven. Dat zal zeker te maken hebben met de hoog oplopende energiekosten. Zeker in niet goed geïsoleerde oudere woningen.”

De gemeente is nu nog bezig om mensen in geselecteerde woningen aan te schrijven. Van Someren: ,,Maar als we die rondes gemaakt hebben zullen we een algemene oproep plaatsen waarbij iedereen om zo'n thuisbezoek kan vragen.”

Tochtstrips

Het gaat hierbij niet om grote isolatieklussen. Van Someren: ,,Nee, daar komen we later op terug. Dit is voor het aanbrengen van tochtstrips en led- in plaats van gloeilampen en het plaatsen van radiatorfolie achter verwarmingsradiatoren. Dat zijn relatief kleine werkzaamheden, maar wel vaak met een groot effect op de rekening.”

,,En we geven mensen tips om bijvoorbeeld adaptors niet in stopcontacten te laten zitten als je niks doet met het opladen. Dat kost ongemerkt veel energie. Dat is zonde van de energie en voor je portemonnee.”

Voor 2023 heeft de gemeente Neder-Betuwe drie miljoen gereserveerd om te helpen bij ingrijpende energiebesparende klussen. Zoals isolatie van woningen of het vervangen van oude energievretende apparaten.