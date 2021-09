Tientallen dode ganzen gedumpt in vuilniszakken langs de Dodewaardse dijk

,,Ze moeten er al minstens een dag of drie hebben gelegen”, vertelt wijkagent Gerrit Langerak. ,,Het stonk namelijk al behoorlijk en de zakken waren omgeven door dikke bromvliegen. Het waren er zo'n twintig of 25, verdeeld over zes vuilniszakken.”



Het was de eerste keer voor Langerak, dat hij zoveel dode dieren gedumpt langs de weg aantrof. ,,Het is echt een beroerde, ongure vondst. Het is me op deze manier nog nooit overkomen en het nare is nog dat we er waarschijnlijk nooit achter gaan komen wie deze ganzen hier gedumpt heeft.”