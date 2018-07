Tonnen voor taal in Neder-Betuwe

,,We verwachten enkele tonnen", zegt wethouder Herma van Dijkhuizen. Hoeveel geld het uiteindelijk wordt kan ze nog niet zeggen. ,,Er is een toezegging van de minister, maar in september hebben we zekerheid." De overheid heeft bepaald dat er 170 miljoen euro extra komt voor onderwijsachterstanden. De bijdrage is in Neder-Betuwe extra welkom. ,,We hebben laatst een presentatie gehad van de GGD, en daar blijkt weer uit dat Neder-Betuwe negatief uitschiet als het gaat om laaggeletterdheid en opleidingsniveau."

Hoe het geld besteed moet worden, is nog de vraag. ,,Het lijkt me in ieder geval heel goed om dat op te pakken met de scholen." Binnenkort gaat de gemeente om de tafel met de organisaties die in scholen en kinderdagopvang de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) verzorgen. Bij VVE krijgen kinderen die moeite hebben met taal, die uit een taalarm of allochtoon gezin komen, hulp om beter Nederlands te lezen en te schrijven.

Bibliotheek voor Ukkies