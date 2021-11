Trucker verkoopt op kosten van de baas langs A15 getankte diesel direct door

‘Kabaal in de Coop’; klant scheldt caissière de huid vol met ziektes en andere onvriende­lijk­he­den

OPHEUSDEN - ‘Kabaal in de Coop’, zo begint wijkagent Gerrit Langerak zijn verhaal op social media over een caissière in de super in Dodewaard die volgens de agent ‘op grove wijze is uitgekafferd’. De medewerkster vermoedde dat de man iets had gestolen en vroeg of ze de inhoud van zijn tas mocht zien.

