Twee gewonden bij botsing vrachtwagens op A15 bij Echteld

Rijkswaterstaat adviseert om te rijden via de A50. Verwacht wordt dat de stremming nog tot 18.00 uur duurt. Dat is onder meer lastig voor bezoekers van het concert van Guns N' Roses vanavond in Nijmegen die vanuit het westen komeen.



Over de oorzaak van het ongeval is op dit moment nog niets bekend.



Volgens een medewerker van Rijkswaterstaat zijn bij het ongeval twee personen gewond geraakt. Die zijn allebei naar het ziekenhuis vervoerd. Voor de hulpverlening is ook de traumahelikopter ingezet.



Vanochtend stond ter hoogte van Echteld ook al een file. Deze file, in tegengestelde richting, ontstond na een ongeval waarbij een motor en een vrachtwagen waren betrokken.