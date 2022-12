Ultiem genot op natuurijs in Dodewaard: ‘Als schaatsen kan, dan moet het’

Laag voor laag

,,Om zo snel mogelijk te kunnen schaatsen, hebben we dit keer alleen de 400 meterbaan onder laten lopen met water”, zegt bestuurslid en oud-voorzitter Jelle Post. ,,Vroeger hadden we ook een krabbelbaantje, maar dan zou het veel langer duren voordat alles bevroren was en konden we nu nog niet het ijs op. We telden ooit 1200 leden, maar omdat we steeds minder vaak kunnen schaatsen, zitten we nu op 300. Voor onze begroting zijn dit belangrijke dagen.”