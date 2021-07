Vaccineren of niet? Deze collega’s houden elkaar scherp bij de koffieautomaat: ‘Corona kunnen we niet uitroeien’

OPHEUSDEN - Prikken of niet prikken? Dat is de vraag waarover collega’s Ardjan van den Bovenkamp en Jaap Hoogenboom vaak discussiëren. Van den Bovenkamp is inmiddels gevaccineerd, Hoogenboom niet en is dat ook niet van plan. Hij is ‘Proud to be a wappie’, zoals op zijn T-shirt staat.