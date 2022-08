Van der Garde: ‘Meer magazijnruimte in Dodewaard nodig omdat toevoer uit Azië hapert’

Update Met video Schok om nazi-vlag bij snelweg: ‘Bekend gegeven dat onrust het antisemi­tis­me aanwakkert’

OCHTEN - Is het een grensoverschrijdende uiting van boerenwoede, of gaan rechtsextremisten inmiddels aan de haal met de maatschappelijke onrust over onder meer het stikstofdebat? De nazi-vlag die zaterdagnacht door onbekenden langs de A1 bij Stroe is opgehangen roept veel afkeurende reacties op.

11 augustus