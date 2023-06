Vanochtend kans op bewolkt in Neder-Betuwe

Explosieve situatie rond voetbal­kooi Ochten blijft: ‘Omwonenden voelen zich niet veilig’

Er is nog steeds sprake van intimidaties, bedreigingen en overlast door vuurtjes stoken in en rond de veelbesproken voetbalkooi aan de Oranjestraat in Ochten. Op zeer korte termijn gaat burgemeester Jan Kottelenberg gaat opnieuw in gesprek met een groep zeer bezorgde omwonenden.