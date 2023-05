Vanochtend kans op overwegend bewolkt weer in Neder-Betuwe

NK als opwarmer­tje voor internatio­naal debuut; Weirijders trekt honderden fietscros­sers naar Tiel

Het zou een droom zijn die uitkomt voor voorzitter Johan Kusters en ‘zijn’ Weirijders: een Europese BMX-wedstrijd in Tiel. De kans dat die er komt, is groot. In het pinksterweekeinde is de crossbaan aan de Schaarsdijkweg eerst het decor van de NK (NFF).