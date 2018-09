Vaten met 2000 liter chemisch drugsafval gevonden in Echteld

Vliegende start voor publiek me­ga-zonnepark aan de A15

19 september GELDERMALSEN - Er is veel belangstelling om te investeren in de zonnepanelen van Avri op de voormalige vuilstort langs de A15 in Geldermalsen. In korte tijd is al bijna 220.000 euro ingelegd. Het zonnepark maakt deze zomer sowieso een vliegende start.