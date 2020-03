Vattenfall past plan zonnepark langs A15 aan: ‘We luisteren dus echt’

Het plan om een ander, en groter zonneveld aan te leggen tussen de Spoorstraat (richting Tiel) langs de A15, stuit op veel minder bezwaren.



Puck Sanders is omgevingsmanager bij energiebedrijf Vattenfall, het vroegere NUON: ,,Voor die locatie dienen we nu dan ook een vergunningsaanvraag in. Tijdens informatiebijeenkomsten hebben we gemerkt dat mensen daar minder problemen mee hebben. Ook omdat het om een lastig stukje terrein gaat dat is ingeklemd tussen wegen en spoorlijnen.’’