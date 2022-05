Veehouders in Neder-Betuwe stinken bijna nooit, en staan woningbouw ook niet in de weg

De gemeente Neder-Betuwe is 84 veehouderijen rijk. Maar die zorgen amper voor belemmeringen als het gaat om woningbouwplannen in de gemeente. Ook zijn er geen klachten van inwoners over hinderlijke geuren van de bedrijven.

Dat blijkt uit antwoorden op vragen van Gemeentebelangen. De partij wil een goed beeld krijgen welke rol de veehouderijen spelen in de gemeente en of er problemen zijn. Neder-Betuwe staat vooral bekend als dé Europese laanboomgemeente en telt ook nog een flink aantal fruittelers. Maar ook andere agrarische sectoren zijn dus nog goed vertegenwoordigd.

Geen hinderlijke geuren

Zoals veehouderijen: de gemeente telt ruim veertig grotere melkveehouders, maar bijvoorbeeld ook twee geitenhouders in Ochten en IJzendoorn. En bijvoorbeeld ook tien grotere varkens- en kippenbedrijven. Er gelden al sinds 2011 normen voor geurhinder, maar er komen bij de gemeente geen klachten binnen van inwoners over hinderlijke geuren of stank rond die veebedrijven.

De bedrijven staan in het algemeen niet in de weg als het gaat om locaties voor woningbouw. ,,In enkele gevallen levert een veehouderij, met name de intensieve veehouderij, een uitdaging op bij het realiseren van een woningbouwplan. Over het algemeen gaat het hierbij om een kleinschalige ontwikkeling”, aldus het college van Neder-Betuwe.

Spuitzones

Het probleem van botsende belangen speelt in Neder-Betuwe soms wel rond fruit- en laanboomtelers, daar is vaak sprake van ruime spuitzones, voor bestrijding van ziektes, rond de boomgaarden en akkers. Onder meer in Echteld is dat al jaren een struikelblok voor woningbouw rond Broedershof. En in de grote Kesterense uitbreidingswijk Casterhoven hebben ook recent nog enkele fruittelers hun grond verkocht en gaan ze elders in de gemeente, waar geen woningbouw gepland is, een nieuw bedrijf beginnen.