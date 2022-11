Veiliger fietsen van Casterhoven naar Kesteren

De nieuwbouw van woningen in Neder-Betuwe krijgt van alle partijen steun, om met name tegemoet te komen aan de vraag naar woningen bij de eigen bevolking. Maar de nieuwbouw zorgt ook voor problemen. Zo is de nieuwbouwwijk Casterhoven in Kesteren volop in ontwikkeling, een groot deel van de uiteindelijke zeshonderd woningen staat er inmiddels.

Lees ook PREMIUM Casterhoven: woonwijk van molensteen tot financieel succes

Maar de ontsluiting van de wijk voor verkeer is volgens de gemeenteraad nog niet goed geregeld. Met name als het gaat over de veiligheid van fietsers. Unaniem vraagt de gemeenteraad aan het college om volgend jaar met voorstellen te komen om dat te verbeteren.

Spoorwegovergang moet veiliger

Het college wilde in 2024 onderzoeken hoe er een goede verbinding kan komen voor langzaam verkeer tussen Casterhoven en andere delen van het dorp Kesteren. Eerder werd er al eens een fietsers- en voetgangersbrug over het spoor geopperd tussen Casterhoven en het treinstation van Kesteren.

De unanieme gemeenteraad vindt dat te laat, er is haast bij, het onderzoek moet volgend jaar al klaar zijn. Niet alleen vanwege de uitdijende woningbouw, maar ook door de groei van de middelbare school Pantarijn in Casterhoven, waardoor er veel jongeren fietsen. De infrastructuur mag daar niet bij achterblijven, vindt de gemeenteraad. Er zijn tijdelijk al wat ‘klaar-overs’ ingezet, maar dat is geen structurele oplossing.

Extra punt van zorg is de spoorwegovergang in de Hoofdstraat, daarvoor is de gemeente ook afhankelijk van medewerking van ProRail. De gemeenteraad heeft in een unaniem aangenomen motie al uitgesproken dat de situatie daar voor fietsers al in maart 2023 een stuk veiliger moet zijn dan nu het geval is.