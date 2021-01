Verdachte van sturen naaktbeeld naar 13-jarig meisje wil nieuwe psycholoog, vangt bot bij rechtbank

De oud-Opheusdenaar, inmiddels woonachtig in Maastricht, wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van ontuchtige handelingen met een 13-jarige meisje. Het misbruik zou in 2017 zowel in Culemborg als in Antwerpen hebben plaatsgevonden. Daarnaast haalde hij het meisje over om foto’s van zichzelf met opengeritste broek naar hem te sturen en had hij op zijn beurt masturbatiefoto’s en filmpjes van zichzelf naar haar verzonden.