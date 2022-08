‘Verdronken Duitser (44) probeerde kind te redden uit Waal bij Dodewaard’

Update | Met video Drenkeling in Waal bij Dodewaard gevonden na grote zoekactie: 44-jarige man uit Duitsland overleden

DODEWAARD - Het levenloze lichaam van een 44-jarige Duitser is vrijdagavond in de Waal gevonden. Het gaat om de man die vrijdagmiddag ter hoogte van de Waalbandijk in Dodewaard te water raakte en naar wie uren is gezocht. Dit maakte de politie zaterdag bekend.

16:29