Verkeerswethouder na dodelijk ongeval: ‘veiligheid A15 is altijd onderwerp van gesprek’

Neder-Betuwe staat boven aan de ongevallenlijst van Gelderland, met verhoudingsgewijs de meeste verkeersslachtoffers. De afgelopen tien jaar vielen er 27 slachtoffers, waarvan een derde op de A15. In 2009 en 2014 kwamen er elk vier mensen om in het verkeer. 2017 kende één dodelijk slachtoffer en dit jaar, sinds dit weekend, twee. ,,De vrijwillige brandweer van Ochten zit vlak langs de oprit. De helft van de uitrukken zijn naar de A15, omdat daar weer wat gebeurd is.’’



Wegbeheerder Rijkswaterstaat stelt dat de wegindeling ter plekke niet afwijkend of onlogisch is. Afhankelijk van de oorzaak van een ongeval wordt bekeken of er maatregelen nodig zijn. ,,Wegen worden volgens bepaalde normen aangelegd’’, zegt een woordvoerder. ,,Wel kijken we, als we toch op een weg aan het werk gaan, of er nog elementen verbeterd kunnen worden, bijvoorbeeld de belijning.’’