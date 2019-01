Verzoeningsbijeenkomst in kerk Opheusden na roerig jaar

De Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) organiseert een verzoeningsbijeenkomst voor de geloofsgemeenschap in Opheusden. Dat meldt het Reformatorisch Dagblad. De bijeenkomst is vanavond, zo laat een vertegenwoordiger van de GGiN weten, en moet ‘de gemeente weer tot één geheel maken’ na een roerig jaar.

Het Reformatorisch Dagblad citeert uit een brief die door de GGiN aan leden van de gemeente in Opheusden is verstuurd. Zo moet de bijeenkomst ‘mede gestalte geven aan het traject van heling en verzoening.’

Oorzaak conflict onduidelijk

Begin vorig jaar ontstond een vertrouwensbreuk tussen de kerkenraad in Opheusden en de toenmalige predikant, dominee Van Voorden. Over de oorzaak van het conflict werden geen mededelingen gedaan. Een lijmpoging liep op niets uit, waarna Van Voorden vertrok.

Daarmee keerde de rust echter niet terug in het Betuwse dorp. Uiteindelijk besloot in april de volledige kerkenraad af te treden. De aftredende leden waren allen herkiesbaar. Uit de recente brief van de GGiN blijkt dat de overkoepelende classis Oost zich inmiddels positief heeft uitgesproken ‘de herbevestiging van de ambtsdragers’.

De bijeenkomst van vanavond moet ‘de ontstane breuken helen en de gemeente weer tot één geheel maken’, zo besluit het schrijven.