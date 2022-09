Vier jaar oude supermarkt in Kesteren alweer verbouwd wegens ruimtegebrek

De Opheusdende broers André en Johan van de Pol wisten in 2018 dat ze een relatief klein retailpand, dat net opgeleverd was, introkken. ,,Maar het moest toen maar, omdat wachten op toestemming voor meer vierkante meters weer langer op zich liet wachten’’, zegt Johan van de Pol.

‘Belachelijk klein’

De winkel moest immers ook weg uit de oude locatie, die 200 meter verderop ligt. ,,Er is toen een supermarkt met een winkelvloeroppervlak van 850 vierkante meter gebouwd. Dat is belachelijk klein voor een nieuwe supermarkt, want 1200 vierkante meter is tegenwoordig toch wel het minimum.” De gebroeders begonnen ooit in de supermarktwereld met een kleine zaak in Valburg.