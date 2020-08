Voetganger overleden na aanrijding op N323 in Echteld

Richard vond honderden vissen die snakten naar adem in Echteld: ‘Zo gaan we niet met dieren om’

7:10 ECHTELD - Richard Verbeek kon zijn ogen niet geloven toen hij een kijkje nam in de uiterwaarden op de Willemspolder in Echteld. Honderden vissen snakten daar naar adem in het laagstaande water. Toen hij twee dagen later terugkeerde, stond het huilen hem nader dan het lachen: overal lagen dode vissen.