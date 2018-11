Vogelopvang koestert dierenarts die gratis röntgenfoto's maakt

Grote DigiTaal­Strijd 2018 Rivieren­land gewonnen door The Readshop

28 november TIEL/ KERKDRIEL - De grote DigiTaalStrijd 2018 van afgelopen maandagavond is dit jaar gewonnen door ‘The Readshop’ uit Kerkdriel. De wisselbeker blijft hiermee in Bommelerwaard. Op de gedeelde tweede plek kwamen ‘Taal is zeg maar echt mijn ding’ uit Tiel en ‘Ik ken überhaupt maar een woord Duits’ uit Zaltbommel. De derde plaats was voor ‘Driekes 3 Stars’ uit West-Betuwe.