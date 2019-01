Voor homostel uit SGP-dorp IJzendoorn is ‘Nashville’ ver weg: ‘Merken er niets van’

Verzoe­nings­bij­een­komst in kerk Opheusden na roerig jaar

11 januari De Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) organiseert een verzoeningsbijeenkomst voor de geloofsgemeenschap in Opheusden . Dat meldt het Reformatorisch Dagblad. De bijeenkomst is vanavond, zo laat een vertegenwoordiger van de GGiN weten, en moet ‘de gemeente die kerkt in het qua zitplaatsen grootste kerkgebouw van Nederland weer tot één geheel maken’ na een roerig jaar.