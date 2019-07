Vrijspraak voor beheerders steenfabriek Dodewaard met ‘asbestevenement’

De rechtbank in Arnhem veroordeelde de twee in oktober 2016 tot werkstraffen van respectievelijk 240 en 180 uur, met daarnaast 6 maanden en vier maanden voorwaardelijke celstraf.



Asbest kon rond dwarrelen

Terwijl zij wisten dat er asbest in de oude vlamovens zat dat rond kon dwarrelen, is er nog een evenement met zeker 400 bezoekers in de fabriek geweest: De Versbeurs in 2011.



Ook is er nog een beachvolleybaltoernooi gehouden. De man uit Heteren werkte bij de Dienst Landelijk Gebied die het voormalige steenfabriek en het terrein formeel beheerde. De man uit Wijk bij Duurstede had de sleutels van de fabriek en het terrein.