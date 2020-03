Vrouw (43) vast voor hulp ontsnapping uit tbs-kliniek die leidde tot fatale schietpartij bij Ochten

Ze bestelden een taxi

De tbs’ers hadden een wapen en een telefoon tot hun beschikking in de kliniek. Daarmee bestelden ze zelf een taxi. Met het wapen werd in de buurt van de kliniek op straat geschoten. Het vermoeden bestaat dat het om een alarmpistool gaat.



De vrouw is is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De onderzoeksrechter besloot dat de vrouw nog zeker twee weken in voorarrest blijft.



De ontsnapping, de gijzeling en het vuurgevecht zijn onderwerp van een grootschalig politieonderzoek. De dood van de 37-jarige tbs’er, die in Ochten tijdens een vuurgevecht met de politie overleed, wordt onderzocht door de Rijksrecherche.



De andere tbs’er, een 52-jarige Rotterdammer, blijft nog zeker drie maanden in de cel. Dat heeft de Rotterdamse rechtbank besloten. Hij wordt verdacht van gijzeling en de bijbehorend geweld.