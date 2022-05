Waaldijk in Neder-Betuwe wordt versterkt: infomarkten in drie dorpen

IJzendoorner Zomerdijk is nog altijd bekend als de crisisburgemeester bij het hoogwater in Ochten in 1995. ,,De plannen zijn met een grote inbreng van de klankbordgroep tot stand gekomen’’, zegt Zomerdijk. ,,Bij de plannen voor de gastvrije Waaldijk is voor het eerst lokaal maatwerk toegepast met steun van de gemeente, waarmee Neder-Betuwe een voorbeeld werd voor de rest van de 80 kilometer Waaldijk die de komende jaren wordt aangepakt.’’ Naar de uitwerking van die gastvrije Waaldijk wordt overigens nog wel kritisch gekeken.

Informatiemarkten voor de dorpen

De informatiemarkten worden gehouden op 11 mei in het Gerrit van Riemsdijkhuis in IJzendoorn, op 18 mei in De Engel in Dodewaard en op 19 mei in Dorpshuis Ochten. Elke informatiemarkt is van 17.00 tot 20.00 uur en bij elke markt ligt de nadruk op het betreffende dorp en omgeving. De informatie over het gehele dijktraject is bij elke bijeenkomst aanwezig. Dat geldt ook voor gastvrije Waaldijk en de herontwikkeling van de Veerhaven in Ochten en plannen rondom het sterk vernieuwde dorpshuis in IJzendoorn. In Dodewaard is extra aandacht voor de dijkontwerpen voor Eldik, Dodewaard, Hien en Wely. En voor de aansluiting van de Welysestraat op de Waalbandijk.