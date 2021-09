Waarom reed Geert (15) rond op een heftruck? ‘Wij verliezen onze zoon, maar het bedrijf wilde dit ook niet’

Hoe kan het dat de 15-jarige Geert in het magazijn op een vorkheftruck rondreed? Op die leeftijd mag dat niet, bovendien had hij geen heftruckcertificaat.



,,Het is geleidelijk gegaan’’, legde de eigenaar van het bedrijf donderdag in de rechtbank in Zwolle uit. Al op jonge leeftijd kwam Geert op de werkvloer. Eerst samen met zijn oom en later vroeg hij of hij er op zaterdagen en in de vakanties mocht werken.