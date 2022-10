Wandelen met alpaca’s door ‘prachtig stukje Betuwe’ bij recreatiepark De Marktplas

Jos en Trijnie Bouman-Timmer bieden al jaren activiteiten bij restaurant Molen de Zwaluw in Kesteren aan. Onder de noemer ‘Betuwe Uitje’ verhuren ze scooters, e-choppers en e-bikes.



Het echtpaar runt sinds april dit jaar ook Recreatiepark De Markplas. Een plek waar je kunt kamperen of overnachten in een B&B of lodge.

,,De Markplas ligt pal naast de Zwaluw en kwam afgelopen voorjaar te koop te staan”, vertelt Trijnie Bouman. ,,We hebben het park toen overgenomen, zijn in april van start gegaan en bieden vanaf deze locatie nu ook de uitjes aan.”

Rivierenlanders die recent een nieuwe onderneming zijn gestart: ‘De Gelderlander’ brengt ze in beeld.

Wandelen met alpaca’s

Een camping runnen is één. Maar de nieuwe Markplas biedt ook iets bijzonders: je kunt er namelijk wandelen met alpaca’s.



Bouman: ,,Mijn man en ik hebben sinds drie jaar alpaca’s, als hobby. Het begon met een paar, maar van lieverlee werd de groep groter, kwamen er ook jonkies en we hebben er nu dertien. En ja, de camping was dé aanleiding om alpacawandelingen aan te gaan bieden.



,,We laten de mensen zelf wandelen. We geven een bakje voer mee, lijnen de alpaca’s aan en dan wandel je over het park, langs de recreatieplas, de molen en de weide met brandrode runderen en daarna een stukje over de dijk. Echt een tocht door een prachtig stukje Betuwe.”

Quote Alpaca’s kunnen heel goed tegen de kou. Ze worden altijd in het voorjaar geschoren en tegen de winter is hun vacht heel dik. Trijnie Bouman-Timmer

‘Dieren wandelen met jou, niet andersom’

Tot op heden heeft het echtpaar Bouman alleen maar positieve reacties van alpacawandelaars gekregen. ,,De mensen vinden het een superleuke ervaring. En de alpaca’s zelf ook.



Het is wel zo dat de dieren met jou wandelen, niet andersom. Als ze onderweg lekker fris gras zien staan, willen ze even eten en moet je geduld hebben.”

Wel wat korter

Al staat de winter binnenkort voor de deur, de alpacawandelingen gaan gewoon door. ,,Alpaca’s kunnen heel goed tegen de kou. Ze worden altijd in het voorjaar geschoren en tegen de winter is hun vacht heel dik.”



De winterwandeling is wel wat korter en ook de arrangementen die worden aangeboden zijn wat anders . ,,In plaats van een twaalfuurtje en high tea staan er in koudere periodes bijvoorbeeld een kop erwtensoep en winterse lunchplank op het menu.”