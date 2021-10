Warenhuis waar 15-jarige ‘heftruckchauffeur’ Geert op de werkvloer overleed, krijgt een boete

Ne­der-Betuwe onderzoekt voorrang woningzoe­kers

27 september OPHEUSDEN - Wethouder Nees van Wolfswinkel van de gemeente Neder-Betuwe sprak onlangs een makelaar die zei achthonderd woningzoekenden in zijn bestand te hebben. ,,Dus ja, ik begrijp de motie om te onderzoeken of we onze inwoners voorrang kunnen geven bij nieuwbouwprojecten. En of we beleggers kunnen weren die huizen kopen om die vervolgens heel duur te verhuren.’’