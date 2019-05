Weer brand in chalet, bewoners ‘raken er aan gewend’

UPDATE/VIDEO Chalet brandt uit op camping in Kesteren, politie vindt geen spoor van brandstich­ting

29 mei KESTEREN - Een chalet op camping Betuwe in Kesteren is dinsdagavond uitgebrand. De brandweer rukte rond 22.45 uur uit voor de brand op de camping aan de Hoge Dijkseweg. De vlammen en rook waren in de wijde omgeving te zien.