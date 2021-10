Wéér piek aan besmettingen: geschiedenis herhaalt zich in Neder-Betuwe, maar ook fikse getallen in Land van Cuijk

Het is een herhaling van de recente geschiedenis: de gemeente is gedurende de hele coronaperiode steeds zeker in deze regio koploper geweest met het aantreffen van nieuwe coronabesmettingen. Momenteel zijn omgerekend bijna 7 op de 1000 mensen deze week besmet, vorige week waren er in Neder-Betuwe ook al relatief veel besmettingen.

Dat was in Boxmeer en Sint Anthonis heel anders. In de twee gemeenten in het Land van Cuijk waren er vorige week nog amper geïnfecteerden, dat is nu heel anders: ze staan op nummer vijf en zes van de landelijke ranglijst van meest besmette gemeenten. In beide gemeenten zijn inmiddels 4 op de 1000 deze week als besmet getest.

Biblebelt

Dat is te meer opvallend aangezien de meeste gemeenten waar de bestemmingsgetallen hoog zijn behoren tot de zogeheten Biblebelt, waar veel mensen zich niet hebben laten vaccineren. Zoals Neder-Betuwe, Staphorst en ook Renswoude, een gemeente met vergelijkbare besmettingsaantallen als Boxmeer en Sint Anthonis. Ook de gemeente Cuijk heeft relatief veel besmettingsgevallen, net als Gennep, waarmee het er op lijkt dat er ergens in die regio een besmettingscluster is.

Andere gemeenten in de regio die relatief veel positieve testen bij de GGD moesten noteren zijn Rhenen, Ede en Tiel. In gemeenten als Berg en Dal en Oude IJsselstreek lijkt corona echter nagenoeg uitgeroeid: er wordt nog amper iemand positief getest.

De stijging in de regio past in de landelijke trend: het RIVM registreerde vandaag 3746 nieuwe gevallen, het hoogste aantal sinds 29 juli.

Waar in Staphorst in de dorpskerk komend weekend vanwege de hoge besmettingscijfers de kerk wat beperkter toegankelijk wordt, zijn er in Opheusden, de hoofdkern van Neder-Betuwe, die plannen niet. Volgens ouderling Teunis Bunt van de Gereformeerde Gemeente Opheusden is dat ook niet nodig, omdat net twee weken geleden een groot deel van de gelovigen is verkast naar een nieuw onderkomen in Kesteren.

Daardoor heeft het gebouw in Opheusden, waar bijna 2000 kerkgangers in kunnen, ruimte genoeg. ,,We laten over lege banken tussen, houden eigenlijk overal wel minstens twee meter afstand.’’