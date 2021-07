Weg bij Ochten zakt weg in wiel, risico dat gasleidingen en stroomkabels kunnen breken

Raad Ne­der-Betuwe wil voor 1 oktober helder plan voor dorpsplein Ochten

13 juli OCHTEN - De blijvende onduidelijkheid over de opknapbeurt van het Dokter M. van Drielplein in Ochten is de Neder-Betuwse gemeenteraad steeds meer een doorn in het oog. Voor 1 oktober moeten initiatiefnemers een helder plan presenteren.