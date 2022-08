Wegdek bezaaid met glas en brokstokken na ongeval op A15 bij Dodewaard

Pomp tussen Lienden en Maurik zorgt voor extra Rijnwater in de sloot

Waterschap Rivierenland doet er alles aan om de sloten en vaarten in de Betuwe van water te blijven voorzien. Ook nu het waterpeil zakt. Zo is er nu nabij het buurtschap Bontemorgen tussen Lienden en Maurik een extra pomp geplaatst om meer water vanuit de Rijn de Betuwe in te pompen.

3 augustus