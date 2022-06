Wereldprimeur: de vega varkenshaas is nauwelijks van echt te onderscheiden

Lintjesregen 2022 Gefelici­teerd! Maar liefst 36 lintjes voor bijzondere Rivieren­lan­ders

Wie zich inzet voor de maatschappij, verdient een blijk van waardering: en een lintje is dan wel een kroon op dat werk, om in de sferen te blijven. Vandaag is de jaarlijkse lintjesregen, de dag waarop Rivierenland er 34 Leden in de Orde van Oranje Nassau bij krijgt; en twee Ridders.

26 april