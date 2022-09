Werkgever hoort zestien maanden eisen voor seksueel misbruik jongen vanaf zijn 14de

Buren kent ook voorstan­ders van windmolens en zonnepar­ken

De gemeente Buren is fel tegen de komst van nieuwe windmolens en zonneparken langs de A15. Maar er zijn inwoners die daar anders over denken, zo bleek onlangs tijdens een bijeenkomst over het Energiepark Echteld Lienden in het Maurikse gemeentehuis. Zij zien wel brood in de plannen van Vattenfall.

23 augustus