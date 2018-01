Werkstraf voor 70-jarige die meehielp aan hennepkweek

Bij Dodewaard gevonden lichaam geen slachtoffer van misdrijf

13:39 DODEWAARD - De dode man die dinsdag is gevonden in de uiterwaarden van de Waal bij Dodewaard is niet het slachtoffer van een misdrijf. Dat laat de politie weten na onderzoek. De identiteit van het slachtoffer is nog steeds niet bekend.