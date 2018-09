XTC-lab aangetroffen in Dodewaard

Reuzenle­lie in IJzendoorn in bloei

7 september IJZENDOORN - In IJzendoorn staat de Victoria Cruziana in bloei. Deze reuzenlelie ligt bij kwekerij Nelumbogarden in een vijver. Buiten. Dit is bijzonder, omdat de lelie over het algemeen gehouden wordt in kassen van botanische tuinen. ,,Het is een beetje een uit de hand gelopen hobby’’, geeft Matthijs Hazeleger toe.