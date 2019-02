Zaak Gelderse paardenvleesfraude: celstraf en geldboetes

DODEWAARD/ DEN BOSCH - Slachter Ben van Hattem (52) uit Dodewaard krijgt van de rechter 324 dagen celstraf, waarvan 180 dagen voorwaardelijk. Tevens heeft hij een geldboete van 47.500 euro gekregen voor het rommelen met vlees. Hij heeft in 2012 en 2013 paardenvlees door rundvlees vermengd, dat vervolgens als puur rundvlees werd verkocht. Hij heeft zich volgens de rechter hierdoor schuldig gemaakt aan valsheid in geschriften. Ook de Doesburgse afnemer van het vlees en de Wijhese eigenaar van koelhuizen die het vlees opsloeg hebben geldboetes en taakstraffen gekregen.

Van Hattem begon in 2013 met het slachten van pony’s. Het vlees kwam terecht in een bak met restvlees, dat werd gebruikt voor saucijzen. Op de etiketten stond dat het ‘snipper-2-vlees’ was en zo werd het afgenomen door MeatMasters, het bedrijf van de Doesburgse medeverdachte. MeatMasters krijgt 15.000 euro boete en de eigenaar Van V krijgt 180 uur taakstraf, waarvan 2 maanden voorwaardelijk.

Tijdens de behandeling van de zaak, ruim twee weken geleden, zei de slachter dat de afnemer wist dat er paardenvlees door het rundvlees zat. De afnemer ontkent dat. Hij verkocht het vlees met het stempel ‘halal’, terwijl het dat niet was. Hem wordt door de officier van justitie verweten dat hij het vlees niet zelf heeft gecontroleerd.

Rundersnippers

Het vlees werd, voordat het naar MeatMasters en de klanten in Engeland en Frankrijk ging, opgeslagen in koelhuizen in Olst en Apeldoorn van een man uit Wijhe. De eigenaar van het koelhuis vond het etiket ‘Snipper-2-vlees’ onduidelijk en plakte een nieuw label op de verpakkingen met ‘rundersnippers’. Hij wist niet beter dat dat Van Hattem runderen slachtte. Ook hij had beter moeten controleren over welk vlees het ging, vond de officier. De rechter vindt het niet aannemelijk dat het ging om een administratieve fout en legt het bedrijf een boete op van 5.000 euro. De eigenaar krijgt 80 uur taakstraf.

28 miljoen kilo vlees

De zaak kwam aan het licht door onderzoek van voedselwaakhond NVWA. Toen duidelijk werd dat het vlees niet overeenkwam met de papieren, werd 28 miljoen kilo vlees teruggeroepen. De Dodewaardse slachterij Van Hattem ging failliet en justitie startte een onderzoek.

De officier van justitie verwijt de drie verdachten dat ze valsheid in geschrifte hebben gepleegd, omdat ze papieren vervalsten om te verhullen dat er paardenvlees door het rundvlees zat. Ook het ontbreken van controle van het vlees wordt ze verweten, evenals de ondeugdelijke administratie waardoor het vlees niet traceerbaar was.

Eis en geldboete

Tegen Van Hattem werd 3 jaar onvoorwaardelijke cel en een geldboete van 150.000 euro geëist. De andere twee verdachten hoorden een eis van ieder 18 maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk, en een geldboete van 75.000 euro. Bij het bepalen van de uiteindelijke straffen hield de rechtbank er rekening mee dat het ze hebben bijgedragen aan het negatieve imago van de Nederlandse vleesindustrie. De belangen van de sector zijn hierdoor geweld aan gedaan.

Van Hattem is schuldig bevonden aan valsheid in geschrifte. Op pakbonnen en facturen stond niet dat er paardenvlees in de producten zat en hij gaf valse verklaringen uit waarin stond dat zijn producten paardvrij waren. Hij is verder veroordeeld voor het gebruiken van die valse documenten en voor het feit dat het vlees niet traceerbaar was. Meatmasters en het opslaghuis zijn ook voor het maken en gebruiken van valse documenten veroordeeld. Het opslaghuis is verder gestraft voor het feit dat het vlees niet traceerbaar was.

Toch is de geëistecelstraf voor Van Hattem van 360 dagen wel verlaagd naar 324 dagen, omdat het te lang duurde voordat de officier van justitie de zaak voor de rechtbank had voorgelegd. Om deze reden zijn ook de andere straffen verlaagd.

Toch is de officier van justitie wel tevreden. De betrokken bedrijven zijn allemaal veroordeeld. En er is een goed signaal afgegeven aan de vleesindustrie om te laten zien dat er niet gerommeld kan worden met eten.

Wethouder Doesburg