Ze kwam om haar uit de lucht geschoten neef te herdenken. En reisde terug met vlucht MH17

Vrijspraak voor beheerders steenfa­briek Dodewaard met ‘asbesteve­ne­ment’

16 juli DODEWAARD - Twee mannen uit Heteren (57) en Wijk bij Duurstede (50) die in 2016 zijn veroordeeld omdat ze in 2011 honderden mensen voor de blootstelling aan asbest in een steenfabriek in Dodewaard hadden moeten behoeden, zijn in hoger beroep geheel vrijgesproken.