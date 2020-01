Zij stappen in 2020 op een bijzondere dag in het huwelijksbootje: ‘Datum anderhalf jaar van te voren vastgelegd’

FruitDelta Rivieren­land is blij met Investe­rings­fonds

7:00 TIEL - Het kost alle inwoners van Rivierenland jaarlijks drie euro per persoon, maar FruitDelta Rivierenland is er van overtuigd dat dat geld voor het Regionaal Investeringsfonds Rivierenland goed besteed wordt. Het jaagt de innovatie in de regio aan.