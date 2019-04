Zo pak je een agressieve glazenwasser of verkoper aan

Waarom kiezen verkopers er eigenlijk voor om langs de deuren te gaan?

Colportage noemen ze in België ‘leuren’. Het is een oud ambacht, al eeuwen geleden had je marskramers die van deur tot deur trokken met hun spullen. Het is een vorm van verkoop, net zoals het houden van een demonstratie in een zaaltje of restaurant. Al deze vormen vallen onder de noemer ‘verkoop buiten de verkoopruimte’. Iets kopen op de markt of op een beurs valt hier buiten.



De reden is simpel: De handelaren denken dat het werkt. Als verkoper kun je een klant persoonlijk overtuigen van het nut van een product.