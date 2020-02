19-jarige Eindhoven-verdediger Janssen scheurt kruisband voor derde (!) keer

Scheids­rech­ter Mulder begrijpt frustratie NEC’ers wel

9:24 DEVENTER - Siemen Mulder was vrijdagavond voor de NEC’ers de gebeten hond in Deventer, toen de scheidsrechter bij een aanval van Go Ahead Eagles een vlagsignaal van zijn grensrechter negeerde en met gestrekte armen gebaarde dat er doorgespeeld moest worden.