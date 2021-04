25 jaar na baanbrekend boek: ‘De Coolsingel blijft leeg, ook de komende jaren’

video Gakpo droomt na glansrol van EK met ‘groot’ Oranje: ‘Daar doe je het allemaal voor’

30 maart Cody Gakpo plaatste zich vanavond met Jong Oranje voor de kwartfinales van het EK. Na zijn goede optreden in de laatste groepswedstrijd tegen Jong Hongarije (6-1) lijkt het echter nog maar de vraag of de buitenspeler van PSV er eind mei weer bij is. Bondscoach Frank de Boer heeft al vaker aangegeven groot fan te zijn van Gakpo en hij zal na dit EK vermoedelijk nog meer overtuigd van hem zijn.