‘25 voetballers gokten op eigen wedstrijden of competitie, 40 meldingen matchfixing’

Zeker 25 spelers uit het Nederlandse betaalde voetbal hebben recent op wedstrijden gegokt waarin ze zelf meespeelden, of op wedstrijden in hun eigen competitie. Ook is er het afgelopen jaar veertig keer melding gedaan van mogelijke matchfixing.

Dat staat in documenten van de Sports Betting Intelligence Unit (SBIU), een meldpunt van de Kansspelautoriteit, die in handen zijn van de NOS. Volgens de omroep staat in de stukken dat het gaat om spelers uit de Nederlandse eredivisie (zes), eerste divisie (negentien) en tweede divisie (twee).

Geld inzetten op eigen wedstrijden of de eigen competitie is verboden volgens het reglement van voetbalbond KNVB. Enkele meldingen over gokkende voetballers waren zo ernstig dat ze, volgens de papieren, door zijn gespeeld aan de politie.

Deze site schreef vorig jaar al meerdere keren over gokkende voetballers. Zo bleken de profs Tom Beugelsdijk en Aaron Meijers in de periode dat ze bij ADO Den Haag speelden zelfs voor tienduizenden euro's aan aandelen te hebben gekocht in de illegale goksite Edobet. Die site werd gerund door een criminele organisatie. Ook andere profs als Ricardo Kishna (ADO) en Jordy Clasie (AZ) gokten via de site. Net zoals Dirk Kuyt (ex-Feyenoord en Utrecht), de voormalig international was toen echter al gestopt met voetballen. Ook ex-international Wesley Sneijder werd in het politie-onderzoek naar Edobet verhoord.

Schorsingen

Verdediger Tom Beugelsdijk accepteerde vorig jaar nog een schorsing van vijf wedstrijden van de KNVB, nadat de bond had geconstateerd dat hij had gegokt op meerdere duels uit zijn eigen competitie. Hij deed dat als spelers van Sparta en ADO Den Haag. Hij gokte onder meer op FC Groningen - ADO Den Haag op 17 maart 2019, Beugelsdijk zat toen zelf niet bij de wedstrijdselectie.

Ook AZ-middenvelder Jordy Clasie kreeg twee wedstrijden schorsing omdat hij op wedstrijden van Jong AZ zou hebben gegokt.

KNVB wil namen

De KNVB zegt bekend te zijn met de meldingen, maar kan volgens een woordvoerder niets doen omdat het de namen van de betrokken spelers niet krijgt van de autoriteiten. In sommige gevallen heeft de Financial Intelligence Unit, die alle meldingen van mogelijke matchfixing onderzoekt, wel de politie ingeschakeld. De KNVB wil ook graag horen om welke spelers het gaat.

,,Door dat gebrek aan informatie kan de KNVB geen verder onderzoek doen en/of tot tuchtrechtelijke vervolging overgaan”, meldt de bond. ,,Die zorg heeft de KNVB recent nogmaals neergelegd bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. We hopen op korte termijn samen met de overheid te komen tot een werkbare oplossing, want de sportwereld ontvangt graag de informatie op persoonsniveau, zodat we wel nader onderzoek kunnen doen.”

Praat mee, reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.