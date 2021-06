50 jaar FC Groningen: de fans hebben eindelijk weer iets te vertellen op de camping

PSV en Feyenoord loten vandaag voor Europese voorrondes; dit zijn de mogelijke tegenstan­ders

8:46 PSV en Feyenoord horen vanmiddag tegen welke club ze beginnen aan hun Europese avontuur. De Eindhovenaren, die tweede werden in de eredivisie, loten mee in de tweede voorrondes van de Champions League. Feyenoord stroomt als winnaar van de play-offs in bij de tweede voorronde van de Conference League, een nieuwe Europese competitie.