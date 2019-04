Aandeelhouders NAC bereid club te verkopen

Wim van Aalst, Rob van Weelde en Paul Burema (de grote drie) hebben intern meerdere keren aangegeven geen geld meer in de club te steken en geen aandelen te willen bijkopen. De kleinere aandeelhouders, verdeeld in vijf tot zes kampen, hebben hun aandelen meermaals te koop aangeboden. Met de gedachte dat NAC er te allen tijde beter van dient te worden. Dat is een publiek geheim en dat speelt al maanden.