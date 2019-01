Aanhang Feyenoord hoopt dat Van Persie rol van Guidetti uit 2012 pakt

Door Mikos Gouka



Of het voor Giovanni van Bronckhorst nog een optie is om zonder Robin van Persie te beginnen tegen Ajax. In het kader van ‘de PSV-variant’ van stal halen, de wedstrijd waarin Feyenoord de koploper wist te vloeren zonder de destijds niet okselfrisse Van Persie op het veld. ,,Zonder Van Persie?’’, zegt Van Bronckhorst. ,,Nee, dat lijkt mij niet.’’



In de Kuip hopen ze dat de routinier de Guidett-rol pakt. In de dertien Klassiekers die na de krachtsexplosie van John Guidetti in 2012 volgden in competitieverband, won Ajax negen keer en was er vier keer een gelijkspel. Zondag zijn alle ogen gericht op de 35-jarige Robin van Persie, die zijn laatste Klassieker speelt in competitieverband. Van Persie bleek in bloedvorm in de drie duels die hij in actie kwam in 2019. Bovendien scoorde hij tegen Karslruher SC (2), PEC (1) en Fortuna Sittard (2).