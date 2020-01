Aanklager: FC Den Bosch na racisme twee duels zonder deel van publiek

De supporters met een seizoenkaart op de betreffende vakken (M5, M6 en M7) mogen het stadion twee competitiewedstrijden niet in. ,,De pijn moet gevoeld worden waar die veroorzaakt is”, aldus de aanklager.

Bovenop de twee thuiswedstrijden met deels lege tribunes stelde de aanklager ook nog een voorwaardelijke straf voor. Als een dergelijk incident in de toekomst nog eens gebeurt, moet Den Bosch nog één wedstrijd zonder een deel van het publiek spelen.

Volgens de aanklager heeft Den Bosch zowel voor, tijdens als na de wedstrijd fouten gemaakt. Zo liet de club vijf zwarte pieten toe op de tribune, terwijl Den Bosch volgens de aanklager de gevoeligheid daarvan wist in het weekeinde dat Sinterklaas aankwam in Nederland. Ook zou de club tijdens het duel op een verkeerde manier hebben ingegrepen toen Mendes Moreira door een deel van het publiek racistisch werd bejegend. De aanvaller liep na een half uur hevig geëmotioneerd van het veld. De wedstrijd werd tijdelijk stilgelegd.

De aanklager verwijt Den Bosch ook dat het na afloop in eerste instantie het racisme bagatelliseerde. ,,In plaats van olie op de golven, werd er juist olie op het vuur gegooid.”

De tuchtcommissie buigt zich vanavond over de zaak en doet waarschijnlijk binnen twee weken uitspraak. De clubleiding van Den Bosch liet al voor de zitting weten elke uitspraak te accepteren en zeker niet in beroep te gaan.

Eén stadionverbod

FC Den Bosch heeft tot nu toe slechts één stadionverbod kunnen uitdelen aan een supporter waarvan onomstotelijk is bewezen dat hij zich schuldig maakte aan racisme. De club heeft daarnaast nog vijf mogelijke daders in beeld, maar aanvullend onderzoek is vereist om genoeg bewijs bij elkaar te krijgen.