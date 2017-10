Aanklager KNVB seponeert rode kaart Pröpper

Situatie van Ajacied Abdelhak Nouri stabiel

14:32 Ajax heeft besloten na vragen van supporters een update over Abdelhak Nouri te publiceren. De door hartfalen getroffen speler ligt op een gewone verpleegafdeling in het ziekenhuis en zijn situatie is 'stabiel, met zelfstandige hartslag en ademhaling'. Dat meldt de familie.